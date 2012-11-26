Холдинг Sintal Agriculture продає свій цукровий бізнес

Сільськогосподарський холдинг Sintal Agriculture (м. Харків) ухвалив рішення продати свої активи в цукровому бізнесі (Харківська обл.) через низьку рентабельність галузі і необхідність значних інвестицій у власні цукрові заводи, зосередившись на сегменті рослинництва.

Про це УНІАН повідомили в компанії Sintal Agriculture.

Повідомляється, що на сьогодні компанія продала Пархомівський цукровий завод за 1,7 млн ​​дол. і заморозила роботу на Конгресівському цукровому заводі, який також планується продати. Таким чином, агрохолдинг має намір знизити загальногосподарські та адміністративні витрати на 15%.

За словами заступника генерального директора Sintal Agriculture Ганни Дудченко, ринкова вартість Конгресівського цукрового заводу також становить близько 1,7 млн ​​дол.

«Коли робили звіт оцінювачі, то обидва заводи оцінили за однакової вартості. Можна сказати, що Конгресівський коштує стільки ж», - повідомила Г.Дудченко.

Вона додала, що раніше цукровий бізнес приносив холдингу близько 30% доходів, проте на сьогодні компанія не бачить перспектив у розвитку цього напряму через низьку рентабельність і врожайність цукрових буряків у Харківській області та необхідності модернізації цукрових заводів.

«Думки про закриття напрямку були вже протягом останніх трьох років», - сказала Г.Дудченко.

Внаслідок несприятливих погодних умов у поточному році Sintal Agriculture не отримав врожаю з 48 тис. га посівів із загальної площі в 130 тис. га. З площі, що залишилася, у 81 тис. га, станом на 22 листопада, зібрали 152,5 тис. тонн врожаю (зернових, олійних і цукрового буряка). Найбільше постраждали посіви озимих: пшениці (23 тис. га з 33 тис. га), вівса (15,5 тис. га з 17,6 тис. га) та ріпаку (9,4 тис. га з 9,7 тис. га).

Довідка УНІАН. Sintal Agriculture заснована як наукова компанія в 1992 році. У 2000 році, після придбання 2-х цукрових заводів, стала справжнім гравцем на сільськогосподарському ринку.

В управлінні компанії перебуває близько 150 тис. га родючих сільськогосподарських земель у Харківській і Херсонській областях, які використовуються для вирощування пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю, цукрових буряків, гречки, сої, гороху та інших культур.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Публічні розміщення акцій компаній України на зарубіжних біржах