Холдинг Sintal Agriculture продає свій цукровий бізнес
Сільськогосподарський холдинг Sintal Agriculture (м. Харків) ухвалив рішення продати свої активи в цукровому бізнесі (Харківська обл.) через низьку рентабельність галузі і необхідність значних інвестицій у власні цукрові заводи, зосередившись на сегменті рослинництва.
Про це УНІАН повідомили в компанії Sintal Agriculture.
Повідомляється, що на сьогодні компанія продала Пархомівський цукровий завод за 1,7 млн дол. і заморозила роботу на Конгресівському цукровому заводі, який також планується продати. Таким чином, агрохолдинг має намір знизити загальногосподарські та адміністративні витрати на 15%.
За словами заступника генерального директора Sintal Agriculture Ганни Дудченко, ринкова вартість Конгресівського цукрового заводу також становить близько 1,7 млн дол.
«Коли робили звіт оцінювачі, то обидва заводи оцінили за однакової вартості. Можна сказати, що Конгресівський коштує стільки ж», - повідомила Г.Дудченко.
Вона додала, що раніше цукровий бізнес приносив холдингу близько 30% доходів, проте на сьогодні компанія не бачить перспектив у розвитку цього напряму через низьку рентабельність і врожайність цукрових буряків у Харківській області та необхідності модернізації цукрових заводів.
«Думки про закриття напрямку були вже протягом останніх трьох років», - сказала Г.Дудченко.
Внаслідок несприятливих погодних умов у поточному році Sintal Agriculture не отримав врожаю з 48 тис. га посівів із загальної площі в 130 тис. га. З площі, що залишилася, у 81 тис. га, станом на 22 листопада, зібрали 152,5 тис. тонн врожаю (зернових, олійних і цукрового буряка). Найбільше постраждали посіви озимих: пшениці (23 тис. га з 33 тис. га), вівса (15,5 тис. га з 17,6 тис. га) та ріпаку (9,4 тис. га з 9,7 тис. га).
Довідка УНІАН. Sintal Agriculture заснована як наукова компанія в 1992 році. У 2000 році, після придбання 2-х цукрових заводів, стала справжнім гравцем на сільськогосподарському ринку.
В управлінні компанії перебуває близько 150 тис. га родючих сільськогосподарських земель у Харківській і Херсонській областях, які використовуються для вирощування пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю, цукрових буряків, гречки, сої, гороху та інших культур.
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