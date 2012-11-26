Мінагропрод збільшив прогноз урожаю овочів у 2012 році

Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує, що обсяг врожаю овочів у 2012 році становитиме 9 млн тонн, що на 4,6% більше від попереднього прогнозу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Враховуючи кінець листопада, можна говорити, що вже практично зібрані овочі закритого грунту. Загалом, урожай такий, як очікувалося, тобто вал овочів в Україні становитиме понад 9 млн. тонн. До того варто зазначити, що потреба в овочах для харчування населення становить близько 7 мільйонів тонн”, - цитує прес-служба слова заступника міністра аграрної політики України Олександра Сеня.

За його словами, в Україні збируть 1,7 млн тонн капусти (споживання - 1,5 млн тонн), 0,88 млн тонн буряку (0,6 млн тонн), 0,9 млн тонн моркви (0,64 млн тонн), понад 1 млн тонн цибулі (0,76 млн тонн).

О.Сень нагадав, що 91% овочів і 98% картоплі вирощують приватні сільські господарства.

Урожай картоплі у 2012 році, як і раніше, очікується в обсязі 23 млн тонн при фонді споживання 6 млн тонн на рік.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод планує найближчим часом ввести в експлуатацію підприємства із зберігання овочів і картоплі загальним об'ємом майже 370 тис. тонн. На початок року місткість овочесховищ становила 1,8 млн. тонн.