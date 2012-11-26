Французька Bonduelle відмовилася від будівництва заводу в Черкаській області

Французький виробник консервованої продукції компанія Bonduelle відмовилася від будівництва переробного заводу в Черкаській області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова правління ТОВ «Проектно-будівельна корпорація "ПБК-Агропроект" (м. Черкаси) В'ячеслав Жигайло, компанія займалася проектуванням та реалізацією проекту з будівництва заводу для Bonduelle в Черкаській області.

Планувалося, що на заводі працюватимуть дві виробничі лінії з виробництва консервованих горошку і кукурудзи і заморожування овочів. Будівництво заводу повинне було початися ще в 2010 році на площі 30 га в селі Худяки Черкаського району, яке розташоване за 20 км від Черкас. Проектна потужність заводу, відповідно до планів компанії, становила 90,8 млн умовних банок на рік. На другому етапі реалізації проекту компанія планувала запустити лінію замороження овочів потужністю 15 тис. тонн в рік. Завод компанії повинен був стати найбільшим у Європі, а інвестиції Bonduelle в завод оцінювалися у 40 млн євро. Частину цієї суми повинні були становити кошти ЄБРР.

Крім того, компанії було відведено в оренду ділянку площею 1,5 тис га Черкаської області для вирощування овочів. Протягом трьох років ці площі планувалося збільшити до 6 тис. га - цього було б достатньо для 100% завантаження заводу. Передбачалося, що новий завод буде працювати для українського ринку, а частина продукції буде поставлятися до Білорусі й Узбекистану. Тепер компанія Bonduelle шукає покупця для продажу виділених компанії 1,5 тис. га поливних земель у Черкаському районі Черкаської області.

У Черкаській райдержадміністрації кореспонденту УНІАН повідомили, що ніяких будівельних робіт на території Черкаського району компанія не веде і, завод не будує. Однією з версій відмови компанії від будівництва заводу, називають технічні складності під час реалізації проекту. На стадії проектування будівництва заводу, енергетики запропонували Bonduelle прокласти до заводу свою високовольтну лінію електропередач протяжністю 10 км, відмовивши в підключенні від лінії, яка проходить неподалік.

У компанії Bonduelle також підтвердили, що компанія вирішила відкласти інвестування в Україну. Основна причина - можливість купити виробництво конкурента в Росії, виробника консервованої продукції з Франції - Cecab Group. Це дозволить компанії заповнити дефіцит потужностей у Східній Європі.

Довідка УНІАН. Об'єднання компаній Bonduelle - один з найбільших в світі виробників консервованих і заморожених овочів. Її діяльність сконцентрована на трьох напрямках: консервовані овочі, заморожені овочі і свіжі оброблені овочі (салати в мішках, салати в упаковках та гарніри).

У 2012 фінансовому році (закінчився 30 червня 2012 року) виручка компанії становила 1,726 млрд євро, чистий прибуток - 31 млн євро. Компанія має філії у 18 країнах, продає продукцію під власною торговою маркою - у 80 країнах.