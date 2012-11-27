Україна вже експортувала 11,5 млн тонн зерна, ще 1,1 млн тонн готово до відправки

Станом на 26 листопада українські аграрії поставили на зовнішні ринки 11,5 млн тонн зерна. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на керівника відомства Миколу Присяжнюка.

За інформацією міністра, Україна експортувала 5,4 млн тонн пшениці, 4,1 млн тонн кукурудзи, 1,7 млн тонн ячменю.

«Ми бачимо, що на Україну, як одного із провідних експортерів зерна, покладаються важливі завдання. Адже через складні природнокліматичні умови і неврожай у багатьох країнах, ситуація на світовому ринку зерна все ще залишається достатньо складною. Хочу зазначити, що українські аграрії із самого початку нового маркетингового року набрали високі темпи експорту зернових, і продовжують успішно виконувати свої зовнішні зобов'язання. Зокрема, станом на 26 листопада сільгоспвиробники експортували 11,5 млн тонн зерна. Це вельми вагома цифра», - сказав М.Присяжнюк.

Також міністр повідомив, що в припортових елеваторах зараз знаходиться 1,1 млн тонн зернових культур, а завантажено на кораблі ще 206 тис. тонн. Таким чином, обсяги підготовлених до експорту зернових становлять 12,8 млн тонн.

«Хочу докладніше зупинитися на темпах експорту пшениці. Зокрема, у вересні українські аграрії експортували 1,3 млн тонн пшениці, у жовтні - 1,4 млн тонн, а з початку листопада було поставлено до інших країн понад 1,3 млн тонн. Таким чином, ми зберегли свої позиції на зовнішніх ринках і основних покупців, продовжуючи успішно виконувати умови контрактів», - підкреслив М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Мінагропрод повідомило, що зернотрейдери готові зупинити експорт продовольчої пшениці у зв’язку із досягненням позначки у 5,2 млн тонн з 5,5 млн тонн, обумовлених у Меморандумі про взаєморозуміння між Мінагрополітіки і зернотрейдерами.

За інформацією Мінагропроду, до 23 листопада з України було експортовано 11,1 млн тонн зерна, зокрема пшениці - 5,2 млн тонн, кукурудзи - 3,9 млн тонн, ячменю - 1,7 млн тонн.

Міністерство очікує, що в цілому експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме 21-22 млн тонн.

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