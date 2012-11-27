Федерація роботодавців України закликає переорієнтувати АПК на переробку

Федерація роботодавців України закликає уряд і аграріїв переорієнтувати сільське господарство країни з виробництва сировини на глибоку переробку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відкриття 9-го з'їзду Федерації роботодавців України повідомив її голова, український бізнесмен Дмитро Фірташ.

«Моя пропозиція – максимально переглянути позицію країни, піти з експорту зерна, спробувати максимально піти в глибоку переробку», - заявив Д.Фірташ.

За його словами, це зміцнить становище сіла і дозволить створити нові робочі місця і наповнити бюджети сільських рад.

Д.Фірташ зазначив, що за роки незалежності в Україні припинили існування близько 300 сіл. При цьому він додав, що на сьогодні близько 15 мільйонів населення проживає у сільській місцевості.

Д.Фірташ висловив переконання, що перспективними напрямами України на сьогодні є сільське господарство, а також малий і середній бізнес.