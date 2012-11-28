28, 30 листопада та 1 грудня у Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки

28, 30 листопада та 1 грудня у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 28 листопада ярмарки відбудуться у:

- Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-10;

- Подільському районі на просп. Правди, 31-35;

- Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-А.

30 листопада, у п’ятницю, ярмарки пройдуть у:

- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

- Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 64;

- Оболонському районі на вул. Бережанській, 15;

- Печерському районі на розі вулиць Первомайського і Мечнікова та на бульв. Дружби Народів, 8;

- Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- Солом’янському районі на вул. Козицького;

- Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В.Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

1 грудня ярмарки відбудуться у:

- Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 10-14;

- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

- Деснянському районі на вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Закревського та просп. Маяковського);

- Дніпровському районі на вул. Вершигори, 1;

- Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43;

- Печерському районі на вул. Задніпровського;

- Подільському районі на вул. Світлицького, 25;

- Святошинському районі на вул. Семашка, 21;

- Солом’янському районі на вул. Пулюя, 5 та вул. Керченській (в межах вулиць Очаківської та Мартиросяна);

- Шевченківському районі на вул. Ванди Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам запропонують продукти харчування майже з усіх регіонів України від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової та переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.