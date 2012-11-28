Kernel збільшив прибуток на 12%

Варшава. Одна з найбільших в Україні агропромислових компаній Kernel Holding у першому кварталі 2013 фінансового року (липень-вересень 2012 календарного року), отримала 36,8 млн дол. чистого прибутку, що на 3,9 млн дол., або на 11,9% більше показників аналогічного періоду минулого року.

Згідно зі звітом компанії на Варшавській фондовій біржі, операційний прибуток збільшився на 77,2% - до 54,9 млн дол. на тлі зростання прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) на 64,2% - до 74,1 млн дол.

Виручка за аналогічний період зросла більш, ніж на третину - до 517,8 млн дол.

Маржа EBIDTA збільшилася до 14,3% з 11,5% роком раніше.

Чистий і операційний прибуток Kernel за минулий квартал фінроку виявилися нижчими від консенсус-прогнозу польських аналітиків, які чекали в середньому їх на рівні 39,4 і 55,9 млн дол., але виручка і EBIDTA виявилися вище прогнозованих 512,7 і 70,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, польські аналітики чекали чистий прибуток Kernel у першому кварталі 2013 ФР від 32,4 до 49 млн дол., виторг - від 416 до 569 млн дол.

У першому кварталі 2012 ФР компанія отримала 32 млн дол. чистого прибутку в порівнянні з 34 млн доларів роком раніше при прогнозах польських аналітиків від 44,3 до 50,2 млн дол.

Kernel планує в поточному фінансовому році збільшити чистий прибуток на 4% - до 215 млн доларів, виручку - до 2,4 млрд доларів з 2,157 млрд доларів, а прибуток EBIDTA - до 350 із 322 млн доларів.

У 2012 ФР компанія скоротила чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​доларів при зростанні виручки на 14% - до майже 2,2 млрд і EBIDTA на 4% - до 322 млн доларів.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.