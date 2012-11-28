У Херсонській області податківці вилучили партію фальсифікованого вина на 5 млн грн

Співробітники податкової міліції ДПС у Херсонській області минулого тижня вилучили з незаконного обороту партію фальсифікованої винної продукції на 5 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПС у Херсонській області, податківці виявили факт незаконного виробництва фальсифікованої виноробної продукції на одному з підприємств лікеро-горілчаної галузі. Виноробна продукція маркувалася етикетками різних сортів вин і продавалася на території всієї України.

Під час огляду виноробного підприємства вилучено близько 14 тис. літрів спиртної сировини контрафактного походження, майже 1,3 млн. літрів готової до реалізації фальсифікованої продукції, промислове устаткування та інші товарно-матеріальні цінності, що використовувалися у виробництві.

Також у повідомленні зазначається, що у виробництві фальсифікованого вина використовувалися порошкові харчові фарбники.