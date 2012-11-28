Молдавські виробники вина мають намір збільшити частку на українському ринку

Молдавські виробники мають намір збільшити експорт вина преміум-сегменту на українському ринку в найближчі кілька років.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Іон Стевіле.

За словами І.Стевіле, на сьогодні в структурі експорту молдавських вин Україна посідає третє місце, або 12%. «Спостерігається збільшення експорту молдавських вин у різних напрямках, на різних ринках, зокрема й в Україні. Україна - третя за обсягами експорту молдавського вина в рамках СНД після Росії і Білорусі», - повідомив посол.

За його словами, найближчими роками планується наростити обсяг постачань до України вин преміум-сегменту 12 найвідоміших виноробних підприємств, проте наразі експерти не озвучують прогнозів зростання, посилаючись на необхідність додаткового вивчення ринку.

І.Стевіле також поділився планами Молдови щодо створення єдиного національного бренду Wine Moldova.

За інформацією організацій - партнерів Молдови в розвитку винної галузі (Агентство США з міжнародному розвитку USAID, проект з підтримки винної індустрії міністерства закордонних справ Нідерландів CBI), у 2011 році Україна імпортувала з Молдови вина і виноматеріалів на суму 22,1 млн дол., що на 38,9% більше, ніж у 2010 році.

Як відзначив посол Республіки Молдова в Україні, мотивацією до збільшення присутності молдавської продукції на українському ринку є також збільшення споживання вина на душу населення. Згідно з інформацією профільних видань «Акциз» і «Винофест», на сьогодні воно становить 15,6 літрів на рік.

І.Стевіле відзначив, що Молдова продовжить презентацію своїх вин у різних регіонах України для підтримки їх високої репутації. Він також нагадав, що Молдова посідає перше місце в світі за щільністю виноградних плантацій, площа виноградників становить близько 110 тис. га, або 38% від загальної площі земель.

Розширення експортних постачань вина з Молдови стимулюється також законодавчими змінами в країні. Так, за словами посла, ухвалено зміни до закону про вино і виноградарство, «внаслідок чого вино було визнане в Республіці Молдова як харчовий продукт, який не потребує спеціального ліцензування». Крім того, у 2012 році в Молдові скасували акцизний податок на вино. Крім цього, держава відшкодовує виноробам 20% коштів, спрямованих на посадку нових виноградників.

За інформацією профільного видання «Винофест», 95% вина на українському ринку представлені вітчизняними виробниками, 5% - імпортними.