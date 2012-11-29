Agroton скоротив чистий прибуток на 14%

Варшава. Український сільськогосподарський холдинг Agroton за три квартали поточного року скоротив чистий прибуток на 3,953 млн дол. або на 13,8% до 24,785 млн дол., повідомила компанія у звіті на Варшавській фондовій біржі.

Операційний прибуток за цей же період знизився до 31,732 млн дол. з 33,798 млн роком раніше на тлі падіння валового прибутку до 31,326 млн з 39,553 млн доларів.

Компанія за дев'ять місяців знизила в річному вираженні свою виручку на 4% до 78,022 млн дол.

Активи Agroton на кінець вересня поточного року становили 217,713 млн дол. порівняно зі 180,002 млн доларів на кінець третього кварталу минулого року.

Зобов'язання за цей же період зросли до 73,148 з 60,182 млн дол. При цьому, поточна заборгованість компанії - яку в основному складають виплати за випущеними в минулому році облігаціями на 50 млн доларів - збільшилася до 48,409 з 47,892 млн дол.

Довгостроковий борг за звітний період зменшився у 19 разів до 195 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Agroton за першу половину поточного року скоротив чистий прибуток на майже 11% до 30,5 млн дол. на тлі падіння виручки на 23% до 72,7 млн ​​дол.

У минулому році компанія отримала чистий збиток у розмірі 2,1 млн доларів порівняно з чистим прибутком в 15,7 млн ​​доларів у попередньому році при зростанні виручки на близько 25% до 122,1 млн доларів.

Довідка УНІАН. Створений у 1992 році Agroton став публічною компанією наприкінці 2010 року, продавши на Варшавській фондовій біржі 26% своїх акцій за понад 50 млн доларів. Компанія займається, головним чином, рослинництвом, а також тваринництвом і виробництвом продуктів харчування.

За останніми оприлюдненими даними, Agroton орендує у Луганській і Харківській областях близько 170 тис. га землі і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

Серед найбільших акціонерів компанії IFG DIRECTORS LIMITED з 51,04% часткою, BNY (NOMINEEES) LIMITED з 18,46%, Templeton Asset Management Ltd з 12,62% і Generali Otwarty Fundusz Emerytalny з 5,02% часткою. Free float - 12,85%.