В Україні можлива нестача посівного матеріалу кукурудзи

В Україні можлива нестача високопродуктивного імпортного посівного матеріалу кукурудзи в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в четвер повідомили експерти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

«На цей день маємо заявки насіннєвих компаній, які говорять про те, що поставки насіння на український ринок, швидше за все, скоротяться на 20-30%», - повідомив президент УКАБ Алекс Ліссітса.

За його словами, причиною цього стала посушлива погода в країнах-імпортерах.

За словами генерального директора УКАБ Володимира Лапи, українські фермери готові посіяти в наступному році до 5 млн га кукурудзи.

«У принципі, є альтернатива - українське насіння, але якщо воно приносить врожайність 7-8 тонн/га, то насіння закордонної селекції - 11-12 тонн/га», - сказав В.Лапа.

Він також зазначив, що в нинішньому році кукурудзою було засіяно близько 4,5 млн га.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в Україні на 23 листопада зібрано 18,6 млн тонн кукурудзи на зерно з 4 млн га (92% прогнозу), середня врожайність культури становила 46,1 ц/га (61,9 ц/га у минулому році).

За оновленими даними Мінагропроду, в цьому році врожай зернових і зернобобових культур в Україні становитиме більше 45,5 млн тонн.