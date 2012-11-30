Міністерство рибного господарства Норвегії виділить на співпрацю з Україною 35 млн дол.

Міністерство рибного господарства і прибережних справ Норвегії планує в 2013 році виділити близько 35 млн дол. на розвиток співпраці з Україною.

Про це йдеться в повідомленні департаменту зі зв'язків із громадськістю Кабінету Міністрів України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Наступного року Норвегія має намір виділити близько 35 млн дол. на поглиблення співпраці з Україною», - цитує прес-служба заяву міністра рибного господарства і прибережних справ Норвегії Лісбет Берг-Хансен під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

За словами Л.Берг-Хансен, кошти спрямують на галузь рибальства, зокрема на дослідницькі роботи в цій сфері.

Крім того, під час зустрічі Л.Берг-Хансен і М.Азаров обговорили питання збільшення товарообігу між Україною та Норвегією. За словами М.Азарова, збільшення має відбуватися за рахунок співпраці в різних галузях економіки.

Також М.Азаров відзначив, що Україна має намір збільшити закупівлю морепродуктів із Норвегії у зв'язку зі зростанням купівельної спроможності громадян, а також сказав, що Україна зацікавлена розвивати експорт зернових до Норвегії й вітає залучення норвезьких інвестицій і технологій в український АПК.