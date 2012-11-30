Столичні податківці з початку року вилучили 93 тис. літрів нелегального алкоголю

Співробітники Державної податкової служби в Києві з початку року вилучили з ринку близько 93 тис. літрів нелегального алкоголю на загальну суму 6,5 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі в ДПС Києва.

У повідомленні також йдеться, що за 10 місяців столичні податківці закрили п'ять нелегальних виробництв підробленого алкоголю, а також вилучили з обігу 3,7 тис. декалітрів спирту на суму 2,4 млн грн та 793,4 тис. пачок тютюнових виробів на суму 8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, співробітники податкової міліції України в ході боротьби з незаконним виробництвом та розповсюдженням підакцизних товарів з початку 2012 року загалом по країні вилучили з обігу 199,3 тис. декалітрів алкогольних напоїв загальною вартістю 105 млн грн і 4,9 млн пачок тютюнових виробів на суму 41,4 млн грн.