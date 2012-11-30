Аграрії в 2012 році залучили 11,5 млрд грн для осінньо-польових робіт

Українські аграрії в 2012 році залучили близько 11,5 млрд грн для проведення осінньо-польових робіт, зокрема понад 4,7 млрд грн — на пільгових умовах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

«Станом на 23 листопада цього року 2280 підприємств агропромислового комплексу залучили кредити загальним обсягом понад 11,5 мільярдів гривень. З них кредитів на суму понад 4,7 мільярдів гривень допомогла одержати держава на пільгових умовах», — відзначив М.Присяжнюк.

За словами міністра, цього року в державному бюджеті було передбачено 417,8 млн грн. на здешевлення кредитів для українських аграріїв.

«Крім того, хочу нагадати про перспективу створення Земельного банку, який допоможе зробити кредитування доступнішим, надаючи кредити за низькими ставками, під 10% річних», - сказав М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц.р. Кабінет міністрів постановою № 859 встановив ставку за позикою, яку надає Аграрний фонд під заставу зерна, у розмірі 6,8% річних на 2012-2013 маркетинговий рік (липень 2012 р. - червень 2013 р.).

6 вересня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Закон вводить в дію Державний земельний банк, який має надавати лише селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити не більш ніж під 5% ставки Національного банку.

За словами директора Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагропроду Баграта Ахіджанова, створення Земельного банку дозволить кредитувати аграріїв під 10% річних проти діючих в українських банках кредитних ставок у розмірі 20-25%.

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