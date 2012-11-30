В Україні підвищилися мінімальні роздрібні ціни на горілку і коньяк

В Україні з 26 листопада збільшено мінімальний розмір оптово-відпускних і роздрібних цін на коньяк і горілку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Згідно з повідомленням, ціни підвищено відповідно до постанови Кабінету міністрів №1017 від 7 листопада 2012 року.

За наданою ДПСУ інформацією, мінімальна роздрібна ціна на горілку об'ємом 0,5 л тепер становить 28,5 грн (мінімальна оптова — 19,636 грн), 0,75 л — 42,75 грн (оптова — 29,45 грн), 1 л — 57 грн (39,272 грн).

Мінімальна роздрібна ціна на 3-зірковий коньяк підвищена до 19,45 грн за 0,25 л (оптова — до 12,45 грн), до 38,9 грн за 0,5 л (оптова — до 24,9 грн) і до 58,35 грн за 0,75 л (оптова — 37,35 грн).

На 4-зірковий коньяк встановлені такі мінімальні роздрібні ціни: 21,95 грн за 0,25 л (оптова — 14,05 грн), 43,9 грн за 0,5 л (28,1 грн) і 65,85 грн за 0,75 л (42,15 грн).

Мінімальна роздрібна ціна 5-зіркового коньяку об'ємом 0,25 л тепер становить 24,7 грн (оптова — 15,81 грн), 0,5 л — 49,4 грн (31,62 грн), 0,75 л — 74,1 грн (47,43 грн).

Мінімальні роздрібні ціни на вино в скляній тарі об'ємом 0,7 л та в іншій тарі об'ємом 1 л залишилися на колишньому рівні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у листопаді ц.р. ухвалив постанову, згідно з якою мінімальна роздрібна ціна на коньяк із листопада 2012 року збільшується на 17-20%, — до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а мінімальна роздрібна ціна на горілку підвищується в два етапи: з листопада 2012 року — на 9,2%, до 28,5 грн за 0,5 л, і з 1 березня 2013 року ще на 5,6% — до 30,1 грн за 0,5 л.

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