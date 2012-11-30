В Україні виробили на 39% менше цукру, ніж торік

Українські цукрові заводи, станом на 30 листопада, виробили 1,83 млн. тонн цукру з буряку нового урожаю, що на 38,8% менше показника на аналогічну дату 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на цю дату на цукрові заводи надійшло 15,47 млн. тонн цукрового буряку (у заліковій вазі) проти 17,16 млн. тонн на аналогічну дату 2011 року.

Станом на 30 листопада ц.р., українські заводи переробили 14,26 млн. тонн буряку проти 15,8 млн. тонн минулого року.

За інформацією «Укрцукру», переробку цукрового буряку на сьогоднішній день здійснюють 38 заводів проти 32 заводів на аналогічну дату 2011 року.

Станом на 30 листопада ц.р., завершили переробку буряку 25 цукрових заводів (45 заводів у 2011 р.)

За оперативними даними, цукристість буряку становить 16,05% (у 2011 р. – 16,5%).

Згідно з даними Мінагропроду, станом на 23 листопада в Україні було викопано 18,1 млн. тонн цукрового буряку з 451 тис. га (99% прогнозу).

Раніше міністерство прогнозувало, що урожай цукрового буряку в 2012 році становитиме 15,7-16,2 млн. тонн, з яких буде вироблено 1,8 млн. тонн цукру.

У жовтні Кабінет Міністрів України знизив мінімальні закупівельні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/тонна з 4925,14 грн/тонна.