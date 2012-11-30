«Миронівський хлібопродукт» здобуває контроль над компанією «Нива України»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл «Миронівському хлібопродукту» (м. Миронівка, Київська обл.) на придбання понад 50% статутного капіталу сільськогосподарської компанії «Нива України» (м. Яготин, Київська обл.)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Нагадаємо, агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" за 9 місяців 2012 року збільшив чистий прибуток на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 281 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. У цей час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.

«Нива України» займається вирощуванням зернових та технічних культур, обробляє близько 2 тис. га землі.