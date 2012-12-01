Австралія першою у світі ввела типову упаковку для сигарет
12:59, 01 грудня 2012Агро
0
Австралія стала першою країною, яка ввела типову упаковку для сигарет.
Починаючи з 1 грудня, всі логотипи тютюнових компаній на сигаретних пачках замінюються на написи темно-оливкового кольору, які супроводжуються зображеннями людей, що страждають захворюваннями, викликаними курінням.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, австралійський уряд заявляє, що він зобов'язаний діяти, оскільки щорічно від пов'язаних з курінням хвороб у країні помирають 15 тисяч осіб.
Проте представники тютюнової промисловості стверджують, що їх позбавляють законного права на рекламу.
Приклад Австралії можуть взяти й інші країни, зокрема Британія, Франція, Індія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter