У понеділок на всій території України очікується погіршення погодних умов

У понеділок, 3 грудня, на всій території України спостерігатиметься погіршення погодних умов.

У південній частині, вдень у центральних та східних областях сильні дощі, у західній частині, вранці та вдень у північних областях мокрий сніг.

Вітер східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, в Криму місцями 25-30м/с, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 0-5 тепла, у південних та східних областях вночі 2-7 тепла, вдень 6-11, в Криму вночі 8-13, вдень 12-17 градусів.

По Києву та області буде хмарно. Вночі без опадів, вранці та вдень мокрий сніг.

Вітер східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла. По Києву вночі буде від нуля до 2 градусів морозу, вдень від нуля до 2 градусів тепла.