На 3 грудня по всій Україні - штормове попередження

На понеділок, 3 грудня, синоптики передають штормове попередження. На всій території України спостерігатиметься погіршення погодних умов.

У південній частині, вдень у центральних та східних областях сильні дощі, у західній частині, вранці та вдень у північних областях мокрий сніг.

На Одещині та в Криму місцями пориви вітру 25-30 м/с. На решті території вітер східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.