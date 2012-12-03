Корпорація «Бісквіт-Шоколад» почала експорт продукції до Китаю

Один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів корпорація «Бісквіт-Шоколад» у 2012 році почала експортувати свою продукцію до Китаю. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, це рішення ухвалили на замовлення партнера корпорації в Киргизстані, який запропонував маркувати продукцію на китайській мові.

«Ми зробили пробні відвантаження для Китаю ще минулого року, а цього здійснено вже дві поставки загальною вагою понад 50 тонн. Здебільшого це різні види печива і карамелі», - цитує прес-служба президента корпорації «Бісквіт-шоколад» Аллу Коваленко.

За її словами, споживання кондитерських виробів у Китаї зростає швидкими темпами.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 9 місяці 2012 року корпорація «Бісквіт-Шоколад» скоротила чистий дохід від реалізації продукції на 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 615,4 млн грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» заснована в 2004 році в складі ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка», ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» і ТОВ «Торговий дім «Престиж».

У сферу її управління також входять ПАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ПАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка».