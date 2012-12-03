Українські аграрії забезпечені насінням кукурудзи на 2013 рік

Українські аграрії забезпечені насінням кукурудзи для посівної кампанії у 2013 році на 101% від потреби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

За словами міністра, у натуральному вираженні забезпеченість аграріїв насінням кукурудзи на сьогодні становить 105,8 тис. тонн.

“Крім того, Державний резервний посівний фонд підготував для реалізації 2,3 тис. тонн насіння кукурудзи. Також очікується ввезення іноземного посівного матеріалу кукурудзи на рівні минулого року, тобто близько 45 тис. тонн”, - повідомив М.Присяжнюк.

Він також додав, що посівні площі під кукурудзу наступного року не скорочуватимуть, оскільки кукурудза є однією з основних експортних культур.

Нагадаємо, у 2012 році кукурудзу на зерно посіяли на площі 4,6 млн га.

За інформацією Українського клубу аграрного бізнесу, в Україні можливий брак високопродуктивного імпортного посівного матеріалу кукурудзи під час весняних польових робіт у 2013 році. Очікується, що поставки насіння імпортної селекції можуть скоротитися на 20-30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український експорт зросте на кукурудзі