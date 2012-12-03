Вищий госпсуд України розгляне земельний конфлікт у Бахчисарайському районі Криму

Вищий господарський суд України 4 грудня планує ухвалити рішення щодо триваючого вже 14 років гострого земельного конфлікту між жителями Бахчисарайського району Криму та місцевою агрофірмою «Крим».

Конфлікт неодноразово провокував акції протесту громадськості, зокрема, наприкінці листопада обурені втратою своїх земельних ділянок громадяни двічі перекривали автомобільну трасу, вимагаючи справедливого вирішення їхньої проблеми.

Залучені до земельного конфлікту жителі Бахчисарайського району кажуть, що можливі два варіанти розвитку подій: або суд ухвалить рішення на їхню користь, або дасть можливість агрофірмі "Крим" знову подавати позови до судів загальної юрисдикції та скасовувати державні акти пайовиків. У цьому разі виникне правова колізія: якщо спірні землі не підлягають розпаюванню, то не зрозуміло яким буде їхній статус?

У своїй позовній заяві керівництво агрофірми "Крим" просить скасувати рішення Вілінської і Піщанівської сільських рад Бахчисарайського району про передачу земель сільгосппризначення в колективну власність загалом. Таким чином у власність агрофірми може перейти земля всередині населених пунктів: під житловими будинками, вулицями, площами, дорогами, школами, дитячими садками, лікарнею та іншими об'єктами. Близько 10 тисяч мешканців сіл Віліне, Піщане і Берегове стануть заручниками ситуації.

На думку представників громадськості, ці населені пункти і так уже кілька років, з 2008 по 2011 роки, перебувають «у блокаді».

Ухвалою Адміністративного суду АРК сільським радам заборонено приймати будь-які земельні рішення, розробляти і затверджувати технічну документацію стосовно земельних питань. Ради не мають можливості виконувати законодавчі акти України і приводити у відповідність містобудівну документацію, проводити роботи з інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної форми власності, розширення меж населених пунктів, громадяни не можуть завершити оформлення держактів на право власності на земельні ділянки.

Як стверджує влада Бахчисарайського району, оскаржене розпаювання було вироблено органами виконавчої влади згідно з чинним законодавством України. У зв'язку з цим у разі задоволення безпідставних заяв агрофірми виникне прецедент для скасування розпаювання земель усіх сільгосппідприємств України.

Представники громадськості вважають, що свого часу ситуація була заведена в глухий кут судами, що ухвалили низку скандальних рішень на користь агрофірми "Крим", за якою стоять високі чиновники.

З моменту виникнення конфлікту до судів різних інстанцій подали понад десяток позовів. За пайовиків заступилося і керівництво Криму. При Раді міністрів АРК була створена спеціальна робоча група, однак, незважаючи на всі зусилля, проблему людей вирішити поки не вдалося.

*** На території Вілінського і Піщанівської сільських рад Бахчисарайського району Криму раніше функціонував колгосп ім. 22 з'їзду КПРС, який пізніше реформували в КСП А/Ф "Крим". У 1998 році на підставі Указів Президента України на зборах членів КСП ухвалили рішення про розпаювання земель сільгосппризначення. Тоді Вілінський і Піщанівської сільради припинили право постійного користування А/Ф "Крим" земельними ділянками та передали землі у колективну власність. Земельні ділянки були розпайовані: близько півтори тисячі членів КСП А/Ф "Крим" отримали сертифікати на право на земельну частку (пай).

Об'єднавши свої майнові акції, колишні члени КП створили СЗАТ "А/Ф "Крим". Земля на той момент вже була розпайована і власністю КП не була. Керівництво СЗАТ уклало договори оренди земельних ділянок з власниками паїв, чим підтвердила згоду із законністю розпаювання.

У 2003 році майнові акції скупили за 8-10 копійок за акцію і обрали нове керівництво СЗАТ "А Ф "Крим".

У 2004 році керівництво СЗАТ подало позовну заяву до Господарського суду АРК про скасування рішень сільрад про передачу земель у колективну власність. Відтоді позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги розглядалися судами різних інстанцій. 3 липня 2007 Севастопольський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу керівництва СЗАТ, а Бахчисарайський районний та Апеляційний суд АРК скасували держакти на ділянки. Тоді керівництво СЗАТ стало перешкоджати пайовикам в користуванні земельними ділянками. Люди були змушені обробляти свої паї під охороною спецпідрозділів МВС.

У 2011 році Прокуратура АРК домоглася перегляду судових рішень на користь пайовиків, люди знову почали обробляти свої ділянки. Однак 29 жовтня 2012 Верховний суд України знову частково задовольнив касаційну скаргу керівництва агрофірми. Це рішення обурило селян. Їхні інтереси в суді захищали Рескомзем АРК, Генеральна прокуратура України, Кабінет міністрів, Міністерство юстиції України.

Однак Верховний суд постановив скасувати ухвалене раніше на користь рад і пайовиків рішення і направив справу на новий розгляд.