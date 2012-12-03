Один з найбільших українських виробників яєць та яєчних продуктів агрохолдинг Ovostar Union знизив прогноз виробництва яєць у 2012 році до 720-730 млн штук з раніше озвучених 840 млн штук.

Про це йдеться в опублікованій на сайті компанії презентації.

Згідно з інформацією компанії, зниження прогнозу пов'язане з двомісячною відстрочкою запуску в експлуатацію двох пташників для курей-несучок, а також реконструкцією 5 пташників в рамках інвестпрограми 2012-2013 рр. Крім того, очікується скорочення виробництва сухих яєчних продуктів через перенесення налагоджувальних робіт на заводі "Овостар" з грудня 2011 р. на січень-лютий 2012 р.

За оновленими даними, компанія в 2012 році переробить 250-270 млн яєць. Загальне поголів'я птиці до кінця 2012 року становитиме 4,1-4,2 млн, курей-несучок - 3,4-3,5 млн

За підсумками року прогнозується реалізація яєць в обсязі 450-470 млн штук, рідких яєчних продуктів - 4,5-4,6 тис. тонн, сухих яєчних продуктів - 1-1,05 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Ovostar за 9 місяців 2012 року збільшив чистий прибуток на 27% - до 14 млн дол. при збільшенні виручки на 16% - до 40 млн дол.

Продажі яєць за 9 місяців 2012 року збереглися на рівні 2011 року - 326 млн штук.

Довідка УНІАН. Група компаній «Ovostar Union» - одна з провідних агропромислових компаній України, входить до трійки лідерів виробників курячих яєць країни. Компанія займається птахівництвом, виробництвом курячого яйця і виробництвом сухих і рідких яєчних продуктів. Крім того, компанія виробляє комбікорми, соняшникову олію, шрот і паливні брикети.

У 2011 році Ovostar Union збільшив чистий прибуток на 120% - до 20,1 млн дол. при майже 40% зростанні виручки - до 50,6 млн дол. і більше 90% зростанні EBIDTA - до 22,3 млн дол.

У 2011 році компанія збільшила виробництво яєць на 14% - до 623 млн штук порівняно з 2010 роком, виробництво рідких та сухих яєчних виробів - на 10%, до 3,842 тис. тонн і 1,352 тис. тонн відповідно.