Мокрий сніг і дощ підуть на користь посівам озимих — Гідрометцентр

Погодні умови, що склалися, — мокрий сніг у центральній частині України, північних і західних областях, а також дощі в східних і південних регіонах — сприятливо позначаться на стані озимих посівів. Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«Будь-які опади в цьому разі лише на користь. Тим більше сніг йде на талий грунт, він все одно розтане не сьогодні-завтра. Це все сприятиме накопиченню запасів вологи», - сказала Т.Адаменко. Вона додала, що до 8 грудня в Україні очікується потепління.

За її словами, донедавна в Херсонській, Запорізькій, Луганській областях і АР Крим через нестачу вологи відсоток сходів озимих був низьким, проте з урахуванням нинішніх опадів показники тут покращають.

А в цілому по Україні, зазначила експерт, стан озимих міцний і стійкий до зимових ризиків.

Згідно з моніторингом озимих посівів, проведеним Міністерством аграрної політики 23 листопада, сходи озимих зернових на цю дату було одержано на 7,5 млн. га, що становить 93% від посівних площ.

При цьому в доброму і задовільному стані перебувало 6,9 млн. га, або 92% сходів, у слабкому і зрідженому - 0,6 млн. га, або 8% сходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод заявляв, що озимими зерновими під урожай 2013 року планується засіяти близько 8,1 млн. га.