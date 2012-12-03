В Україні зібрано 46 млн тонн зерна

В Україні станом на 3 грудня намолочено 46 млн. тонн зерна з 14,8 млн. га, що становить 99% прогнозованих до збирання площ.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, середня врожайність зернових становить 31,6 ц/га проти 37,6 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

На звітну дату ведеться збирання врожаю кукурудзи на зерно, сої та цукрових буряків.

Зокрема, зібрано 19,6 млн. тонн кукурудзи на зерно з 4,2 млн. га (96% прогнозу), середня врожайність культури становить 46,4 ц/га (62,9 ц/га минулого року).

Також зібрано 2,4 млн. тонн сої з 1,4 млн. га (99% прогнозу) при середній врожайності 16,7 ц/га ( 20,5 ц/га в 2011 р.)

Крім того, викопано 18,3 млн. тонн цукрових буряків з 454 тис. га (99,8% прогнозу), середня врожайність - 403 ц/га (370 ц/га в 2011г.)

Як повідомляв УНІАН, за оновленими прогнозними даними Мінагропроду, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2012 році становить 46,2 млн. тонн. У 2011 році урожай зерна становив 56,7 млн. тонн.