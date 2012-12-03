Аграрний фонд закупив за форвардом 0,56 млн тонн зерна врожаю 2013 року

Аграрний фонд України завершив I етап форвардної програми 2013 року, в рамках якого закупив 0,557 млн тонн зерна у 162 сільгоспвиробників. Про це йдеться на офіційному сайті Аграрного фонду.

Згідно з повідомленням, за зазначеними контрактами аграріям вже було перераховано 502 млн грн авансових платежів.

Аграрний фонд України перестав приймати заявки на продаж зерна за форвардними контрактами 1 грудня ц.р.

Раніше Аграрний фонд планував закупити за форвардом 1,3 млн тонн зерна.

Відповідно до вересневої постанови Кабміну, з поточного року виплати за форвардними контрактами на зерно будуть здійснюватися в 2 етапи, перший з яких - авансовий - становитиме 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий - остаточний - буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна. Плата за використання авансових коштів буде розрахована на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківськими кредитами, наданими строком до 12 календарних місяців. Термін поставки та остаточного розрахунку визначатиметься умовами контракту.