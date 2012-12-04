Кабмін планує 221,7 млн. грн у бюджеті-2013 на земельну реформу

Кабінет міністрів України планує передбачити 221 млн. 777,1 тис. грн на проведення земельної реформи в 2013 році.Про це йдеться в законопроекті № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, планується, що ці кошти будуть спрямовані на ведення Державного земельного кадастру, проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, демаркацію державного кордону, проведення нормативної грошової оцінки земель.

На програму загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, демаркації та делімітації державного кордону в 2013 році планується передбачити 20,725 млн. грн.

При цьому на видачу державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості планується спрямувати 900 тис. грн із загального фонду Держбюджету і 53 млн. 160,6 тис. грн зі спеціального фонду.

Крім того, за програмою управління у сфері земельних ресурсів плануються витрати на суму 607 млн. 155,4 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВР продовжила мораторій на продаж землі до 1 січня 2016 року