Кабмін планує зменшити в 2013 році витрати Мінагропроду

Кабінет Міністрів України планує передбачити в державному бюджеті країни на 2013 рік 15,55 млрд грн на витрати Міністерства аграрної політики і продовольства, що на 2,5 млрд грн (або 13,9%) менше від передбаченої на 2012 рік суми.

Відповідне рішення міститься в законопроекті №11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений урядом в парламент 3 грудня 2012 року.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, із загального фонду міністерству пропонується надати 4,959 млдр грн і зі спеціального — 10,591 млрд грн.

Зокрема законопроект передбачає виділення 39,757 млн. грн на виконання бюджетної програми "Загальне керівництво й управління у сфері агропромислового комплексу", що на 2% більше ніж у 2012 році.

Для бюджетної програми "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" в 2013 році пропонується фінансування в обсягу 96,77 млн. грн, програми "Надання кредитів фермерським господарствам" — 27,9 млн. грн, “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу” - 8,84 млн. грн.

На програму із забезпечення продовольчої безпеки і цінової стабільності "Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" в 2013 році пропонується направити 7,2 млрд грн. Фінансування програми "Витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки й експорту об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду" із спеціального фонду визначено в розмірі 500 млн. грн.

У держбюджеті на 2012 рік на витрати Міністерства аграрної політики і продовольства передбачено близько 18 млрд грн, зокрема 6,4 млрд грн із загального фонду, 11,7 млрд грн - зі спеціального.