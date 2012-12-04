«Оболонь» експортуватиме безалкогольні напої до ОАЕ

Корпорація «Оболонь», один з найбільших в Україні виробників пива і безалкогольних напоїв, має намір до кінця поточного року почати експорт безалкогольних напоїв на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з прес-релізом, обсяг першої партії продукції становитиме понад 25 тис. літрів. У партію включать напої серії «Ситро», «Лимонад», напої під брендом «Живчик», а також мінеральну воду «Оболонська».

Продукцію планується поставляти у ПЕТ-тарі об'ємом 2 л.

«Щорічно ОАЕ відвідує близько 1 млн російськомовних туристів, для яких "Ситро" і "Лимонад" - смаки, знайомі з дитинства. Що стосується "Живчика" зі смаком вишні і груші, то ці напої є екзотикою для ринків арабських країн, і ми розраховуємо, що місцевим споживачам вони сподобаються", - прокоментував рішення компанії директор зовнішньоекономічної служби Сергій Кравець.

Довідка УНІАН. До складу корпорації "Оболонь", крім заводу в Києві (ПАТ «Оболонь»), входять "Пивоварня Зіберта" (Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.) , підприємство з виробництва пива та безалкогольних напоїв "Красилівське" (Хмельницька обл.).

Також до складу корпорації входять інші підприємства, зокрема, з виробництва солоду, агропідприємство, яке спеціалізується на вирощуванні ячменю, і завод з виробництва склотари.