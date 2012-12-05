Україна має намір збільшити закупівлю морепродуктів з Норвегії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Україна, наприклад, має намір збільшити закупівлю морепродуктів з Норвегії. Поступово, але рівень життя в Україні піднімається, отже, споживання необхідних для здорового життя морепродуктів треба збільшувати", - сказав М.Азаров.

Водночас він наголосив, що товарообіг між двома країнами далеко не відповідає потенціалу. І Норвегія, і Україна зацікавлені в його збільшенні, зазначив М.Азаров, додавши, що зростання товарообігу має відбуватися за рахунок співпраці в різних галузях економіки.

"Водночас ми зацікавлені розвивати експорт зернових до Норвегії. А залучення норвезьких інвестицій і провідних технологій у виробництво сільгосптехніки та розвиток аквакультури на території України дуже перспективне", - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, М.Азаров 29-30 листопада перебував з офіційним візитом у Норвегії.