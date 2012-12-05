Україні дозволили експортувати продукцію птахівництва на ринок ЄС

Україна отримала дозвіл експортувати м'ясо домашньої і дикої птиці, яйця та яєчні продукти на ринок Європейського Союзу після ухвалення 4 грудня відповідного проекту рішення Постійним комітетом з питань харчування і здоров'я тварин (SCOFCAH) Генерального Директорату з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів Європейської Комісії (DG SANCO).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що на засіданні комітету всі країни - учасниці ЄС проголосували за включення України до Додатку "I" Регламенту ЄК 798/2008/ЄC, що означає можливість для України як третьої країни імпортувати продукцію птахівництва до ЄС.

Згідно з повідомленням Держветфітослужби України, відповідні зміни до Регламенту ЄК 798/2008/ЄC будуть внесені впродовж 2-3 місяців після здійснення перекладу Додатку "I" офіційними мовами країн - членів ЄС.

Водночас українська сторона додатково має подати програму контролю сальмонели відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2160/2003/ЄC.

У 2010 році інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів (DG SANCO) інспектували стан діючої системи контролю здоров'я тварин в Україні під час виробництва м'яса птиці, яєць і продукції з них для можливого експорту до країн Європейського Союзу.

Раніше Міністерство аграрної політики і продовольства резюмувало, що виробництво м'яса птиці в Україні відповідає всім фітосанітарним і ветеринарним нормам, необхідним для експорту м'яса птиці, зокрема і до ЄС.

Міністр агарової політики і продовольства Микола Присяжнюк розраховував, що Україна одержить дозвіл на експорт м'яса птиці до ЄС ще восени 2011 р.