Україна у грудні може експортувати близько 2 млн тонн зерна - УАК

У грудні поточного року з України може бути експортовано близько 2 млн тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Сергій Стоянов.

«Буде добре, якщо буде 2 млн тонн (зерна)», - сказав С.Стоянов.

За його словами, велику частку експорту в грудні сnfyjdbnbvt кукурудза.

Експерт зазначив, що станом на 4 грудня з України було експортовано 12,2 млн тонн зерна, в тому числі 5,6 млн тонн пшениці, 4,6 млн тонн кукурудзи, 1,8 млн тонн ячменю.

С.Стоянов також додав, що темпи експорту зерна з України випереджають прогноз УАК на 12%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що в цілому експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме 21-22 млн тонн.

З початку 2012-2013 маркетингового року Україна на початок грудня експортувала близько 11,8 млн тонн зерна.

23 листопада Мінагропрод повідомив, що зернотрейдери готові зупинити експорт продовольчої пшениці через досягнення позначки у 5,2 млн тонн з передбачених 5,5 млн тонн відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністерством та зернотрейдерами.

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