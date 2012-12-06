Мінагропрод підвищив прогноз виробництва цукру врожаю 2012 року

Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз виробництва цукру з цукрового буряка врожаю 2012 року до 2 млн тонн з раніше прогнозованих 1,8 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції 6 грудня глава міністерства Микола Присяжнюк.

«Виробництво цукру очікується більш ніж 2 млн тонн, що повністю забезпечує потреби внутрішнього ринку і створює значний експортний потенціал», - сказав він.

За інформацією міністерства, до 6 грудня в Україні зібрано 18,3 млн тонн цукрових буряків.

Як повідомляв УНІАН, раніше, у червні ц.р., Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозувало виробництво цукру з цукрового буряка врожаю 2012 року на рівні 1,8 млн тонн.

За даними міністерства, у поточному році цукрові буряки посіяно на 483 тис. га, що дещо менше минулого року, «але дасть можливість отримати валовий збір сировини в обсягах, які забезпечать виробництво цукру на рівні внутрішньої потреби - 1,8 млн тонн». Відзначається, що таке виробництво з урахуванням значних перехідних залишків цукру дозволить сформувати відповідний експортний потенціал.

Довідка УНІАН. У 2011-2012 МР українські цукрові заводи виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку у 1,86 млн тонн.

У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн тонн бурякового цукру, що на 22% вище показника сезону 2009 року (1,267 млн тонн).