Присяжнюк хоче перегляду бюджету-2013

Міністерство аграрної політики та продовольства України в січні-лютому наступного року ініціює перегляд державного бюджету на 2013 рік із метою підвищення фінансування програм з підтримки сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції 6 грудня глава міністерства Микола Присяжнюк.

«Ми будемо в січні-лютому намагатися ініціювати перегляд бюджету... щодо збільшення державної підтримки, особливо... на розвиток кооперативного руху сімейних фірм, розвиток будівництва овочесховищ, розвиток садівництва і, звичайно, компенсацію відсотків за кредитами», - сказав він.

До того ж М.Присяжнюк наголосив, що згідно з проектом держбюджету на 2013 рік зберігаються пільги для аграріїв - єдиний податок і акумуляція ПДВ на рахунках.

Також міністр звернув увагу на збереження спецфонду для розвитку тваринництва, який акумулює кошти за рахунок ПДВ від переробки молока та м'яса. За його словами, у 2013 році цей розмір спецфонду становитиме близько 800-900 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», який уряд вніс до парламенту 3 грудня 2012 року, у держбюджеті країни на 2013 рік планувалося передбачити 15,55 млрд грн на видатки Міністерства аграрної політики та продовольства, що на 2,5 млрд грн (або 13,9%) менше суми, передбаченої на 2012 рік. Із загального фонду міністерству пропонується надати 4,959 млдр грн, зі спеціального - 10,591 млрд грн.

У держбюджеті на 2012 рік на витрати Міністерства аграрної політики і продовольства було передбачено близько 18 млрд грн, зокрема 6,4 млрд грн із загального фонду, 11,7 млрд грн - зі спеціального.

На думку експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), проект держбюджету на 2013 рік, поданий до ВР Кабінетом міністрів, є найбільш жорстким стосовно агропромислового комплексу за останні 7 років

Згідно з аналізом УКАБ, безпосередня підтримка аграріїв у 2013 році становитиме менше 30% від рівня, зафіксованого в держбюджеті на 2012 рік.

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