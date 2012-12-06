Виробництво валової продукції АПК за підсумками 2012 року становитиме 222 млрд грн

Міністерство аграрної політики і продовольства очікує, що виробництво валової продукції агропромислового сектора за підсумками 2012 року становитиме 222 млрд грн проти аналогічного середнього показника за 2009-2011 рр. у розмірі 208 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 6 грудня повідомив голова міністерства Микола Присяжнюк.

«Виробництво валової продукції АПК за підсумками 2012 року очікується на рівні 222 млрд грн. Порівняно з іншими роками, зростання очевидне. Середній показник 2009-2011 років становив 208 млрд грн», - заявив міністр.

Він також зазначив, що за результатами 2012 року від підприємств АПК до держбюджету надійде близько 42,2 млрд грн, тобто на 3% більше, ніж у 2011 році. Середній показник надходжень за попередні три роки становив 33,2 млрд грн.

За даними міністерства, АПК на сьогодні - єдина галузь української економіки, яка демонструє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.

За 9 місяців 2012 року зовнішньоторговельний оборот продукції АПК становив близько 18 млрд дол., або 16% зовнішньоторговельного обороту України. Експорт сільськогосподарської продукції у зазначений період зафіксовано на рівні 12,4 млрд дол., імпорт - 5,6 млрд дол. Отже, позитивне сальдо становило 6,8 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками січня-жовтня 2012 року становив 5,1% проти аналогічного періоду 2011 року.

Спад обсягів виробництва продукції рослинництва в січні-жовтні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становив 8,3%.

До того ж, за даними Держстату, за 10 місяців п.р. збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 2,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Присяжнюк хоче перегляду бюджету-2013