В Україні зібрано 46 млн тонн зерна

В Україні станом на 6 грудня зібрано 46 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у четвер міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

"Зернових і зернобобових культур намолочено 46 млн тонн. Ми плануємо одержати валовий урожай 46,5 млн тонн зерна", - сказав глава міністерства.

За словами М.Присяжнюка, пшениці в заліковій вазі зібрано 15,7 млн тонн, ячменю — 7,2 млн тонн, жита — 0,709 млн тонн. Крім того, врожай кукурудзи очікується в обсязі понад 21 млн тонн.

У групі технічних культур зібрано 2,3 млн тонн сої, 7,9 млн тонн соняшнику, 1,2 млн тонн ріпаку, 18,3 млн тонн цукрового буряку.

Як повідомляв УНІАН, за останніми прогнозними даними Мінагропроду, врожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2012 році становитиме 46,2 млн тонн.

У 2011 році в Україні було зібрано 56,7 млн тонн зерна.

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