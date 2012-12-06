«Нібулон» зібрав у 2012 році 300 тис. тонн зерна

Компанія «Нібулон», один з найбільших українських виробників і експортерів зернових та олійних культур, у 2012 році зібрала близько 300 тис. тонн зерна.

Про це йдеться в прес-релізі агрокомпанії.

«Незважаючи на складні погодні умови в цьому році на півдні і в центрі країни, такі показники еквівалентні показникам сезону 2011 року», - йдеться в повідомленні «Нібулону».

Відзначається, що збиральна кампанія була завершена до 5 грудня.

Як повідомляв УНІАН, компанія зібрала врожай ранніх зернових в обсязі 96 тис. тонн з 25 тис. га. Сівбу озимих культур планувалося провести на площі близько 30 тис. га.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований у 1991 році і є одним з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тисяч гектарів землі.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна обсягом до 420 тисяч тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тисячі тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролюється українським бізнесменом Олексієм Вадатурським.