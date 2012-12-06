В Україні потужності овочесховищ до 2014 року зростуть щонайменше в 4 рази

В Україні потужності зі зберігання овочів до 2014 року будуть збільшені в 4,2 рази порівняно з нинішніми – до близько 1 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на підсумковій прес-конференції у четвер голова Міністерства аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Загальні потужності зі зберігання овочів на сьогодні становлять 239 тис. тонн. Їх планується збільшити до 2014 року майже до 1 млн тонн», - повідомив міністр.

Зокрема, за словами міністра, до цього часу місткості зі зберігання картоплі планується збільшити до 248 тис. тонн зі 136 тис. тонн на сьогодні.

Також, за словами М.Присяжнюка, до кінця поточного року збільшаться потужності фруктосховищ в Україні.

«До кінця поточного року будуть введені в експлуатацію ще 10 фруктосховищ», - сказав міністр, зазначивши, що місткість нових сховищ становитиме 22 тис. тонн.

На сьогодні потужності із зберігання фруктів оцінюються в 315 тис. тонн.

За словами міністра, урожай овочів за підсумками 2012 року становитиме близько 9,1 млн тонн, картоплі — 23 млн тонн, фруктів і ягід — 1,9 млн тонн, винограду — 0,49 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод планує найближчим часом ввести в експлуатацію підприємства із зберігання овочів і картоплі загальним обсягом майже 370 тис. тонн.