Винороби просять Януковича зберегти в бюджеті-2013 галузевий спецфонд

Асоціація виноградарів і виноробів України (АВВУ), корпорація "Укрвинпром", асоціація "Українське бюро винограду і вина", концерн "Укрсадвинпром" просять Президента Віктора Януковича зберегти у Державному бюджеті на 2013 рік спецфонд, що акумулює кошти 1,5% збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Про це йдеться в листі виноробів Президенту України Віктору Януковичу, текстом якого володіє УНІАН.

Відповідно до закону «Про державний бюджет на 2013 рік», ухваленому Верховною Радою 6 грудня, засоби 1,5% збору з виробників та підприємств торгівлі на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства будуть направлені до загального фонду доходів Держбюджету.

Як вважають в АВВУ, перенесення цих коштів до загального фонду може позбавити галузь 1 млрд грн у 2013 році, і затягнути виплати за боргами 2012 році в розмірі 898,6 млн грн (сума за станом на 1 жовтня 2012р.).

Організації, що підписали лист, наголошують, що без державної фінансової підтримки не зможуть розвивати галузь і закладати нові сади і виноградники.

«Насамперед галузь зазнає поглиблення сировинної кризи. У 2012 році через невиплату грошової компенсації з рахунка спецфонду вже була повністю провалена посадкова кампанія. Це означає, що через 4 роки (період, через який виноградник дає перший промисловий урожай) ми не дорахуємося потрібного винограду. Прийняття ст. 10 призведе до того, що і всі наступні роки галузь залишиться без нових садів, виноградників, ягідників і, відповідно, необхідного врожаю», - йдеться в листі. Також учасники ринку наголошують збільшення імпорту вин за перше півріччя 2012р. у порівнянні з 2011р. на 21%.

Відзначається, що за період існування збору (з 1999 року) в Україні було закладено 44,6 тис. га виноградників та 45,8 тис. га плодово-ягідних насаджень.

За інформацією АВВУ, на сьогодні загальна площа виноградників, що вступили до плодоношення, становить близько 80 тис. га.

Раніше про відсутність у бюджеті 2013 програми з підтримки виноградарства, садівництва і хмелярства різко відгукувалися експерти Українського клубу аграрного бізнесу. Наголошувалося, що Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» передбачає стягування збору з цільовим його направленням на розвиток цих галузей. На думку президента УКАБ Алекса Ліссітси, «це абсурдний випадок, коли цільове призначення збору не знайшло свого відображення у проекті державного бюджету».

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