МХП розраховує з літа експортувати до ЄС близько 100-120 тонн курятини на місяць

«Миронівський хлібопродукт», одна з провідних агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курятини і вирощуванні зернових, планує почати експорт курятини на ринок Європейського Союзу з літа 2013 року, обсяг перших поставок очікується в обсязі 100-120 тонн продукції на місяць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова департаменту із роботи з інвесторами МХП Анастасія Соботюк.

«З літа 2013 року експортуватимемо близько 100-120 тонн на місяць», - сказала А.Соботюк. За її словами, надалі агрохолдинг розглядає можливість нарощування обсягів експорту до ЄС.

Вона також зазначила, що за підсумками 2012 року експорт профільної продукції МХП - курятини - становитиме близько 60 тис. тонн. При цьому основними імпортерами є країни СНД, Азії та Африки. У 2011 році експорт курятини становивблизько 30 тис. тонн.

Нагадаємо, 4 грудня 2012 р. під час засідання постійного комітету з питань харчування та здоров'я тварин (SCOFCAH) Гендиректорату Єврокомісії всі країни - члени ЄС проголосували за надання Україні дозволу на експорт продукції птахівництва, у тому числі м'яса домашньої та дикої птиці, яєць і яєчних продуктів, на ринок ЄС.

На погодження відповідних змін до Регламенту Єврокомісії та надання програми контролю сальмонели з боку України знадобиться близько 2-3 місяців.