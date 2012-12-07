Агрохолдинг Ukrlandfarming поставить Китаю близько 600 тис. тонн кукурудзи

Один з найбільших агрохолдингів в Україні Ukrlandfarming планує поставити до Китаю протягом 2012-2013 років від 500 до 700 тис. тонн кукурудзи, передає китайське інформаційне агентство «Сіньхуа».

Як повідомив у п'ятницю агентству «Сіньхуа» представник Ukrlandfarming, першу поставку кукурудзи до Китаю здійснять до кінця поточного року.

Повідомляється, що у понеділок, 3 грудня, український агрохолдинг підписав меморандум про співробітництво щодо поставок кукурудзи з найбільшим китайським виробником продуктів харчування China Oil & Foodstuffs Co.

За інформацією «Сіньхуа», експорт кукурудзи з України дозволить Китаю диверсифікувати ресурси з поставки цієї зернової культури, оскільки на сьогодні близько 99% кукурудзи країна імпортує зі США.

Також наголошується, що за підсумками 2012 року обсяг імпорту кукурудзи до Китаю становитиме близько 5 млн тонн. У 2011 році ця цифра становила 1,75 млн тонн.

За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, в листопаді п.р. Україна вперше за свою історію отримала офіційний дозвіл на постачання кукурудзи на китайський ринок в обсязі до 5 млн тонн. У цьому ж місяці було завершено узгодження фітосанітарних вимог щодо поставок кукурудзи до Китаю.

Станом на 6 грудня п.р. з України було експортовано 4,7 млн ​​тонн кукурудзи. За оцінками Мінагропроду, урожай кукурудзи в Україні в 2012 році становитиме близько 21 млн тонн.

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