США обвинуватили Росію в порушенні правил СОТ

США обвинуватили Росію в порушенні правил Світової організації торгівлі.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», це пов'язано з новими вимогами до американського м'яса, яке поставляється до Росії. Зокрема, Росія добивається, щоб яловичину і свинину перевіряли на вміст речовини рактопамін, який застосовують американські фермери.

Через ці спори Москва може зіткнутися з першими розглядами в рамках арбітражного суду СОТ, вважає економіст Сергій Алексашенко. Він додав, що Росії може загрожувати й істотний штраф у зв'язку з новими нормами. У Вашингтоні раніше заявляли, що вважають ці заходи однією з відповідей Москви на ухвалення "закону Магнітського". У свою чергу, керівник делегації на переговорах про вступ Росії до СОТ Максим Медведков зауважив, що такі заходи застосовують багато країн, у тому числі й Євросоюз. Оцінки ризиків тут з боку Москви наближені до європейських.