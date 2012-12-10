У понеділок в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, прогнозується сніг та мокрий сніг у південній частині, а вдень і в центральних та північних областях з дощем, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вночі на Лівобережжі та в Криму, а вдень у східних областях без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, крім західних та північних областей, пориви 15-22 м/с.

Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу, у південних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла, в Криму вночі 2-7°, вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у центральних областях до 6° тепла.

У Київській області у понеділок вночі очікується сніг, вдень сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі сніг, вдень сильний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.