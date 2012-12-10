Набув чинності закон про діяльність Мінагропроду і Мінсоцполітики у зв'язку з адмінреформою

9 грудня 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через відповідних міністрів».

Текст закону опублікований в газеті «Голос України» (№ 234 від 8 грудня 2012 року).

Згідно з документом, закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім пункту 78 розділу І цього закону, який набуде чинності з 1 січня 2013 року.

Пункт 78 вносить зміни до Закону «Про Державний земельний кадастр» щодо повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2012 парламент України ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через відповідних міністрів).

Метою цього документа є приведення законодавчих актів у сферах, зокрема, державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства і безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися до України, у відповідність з Конституцією України, що стосується перерозподілу повноважень між Президентом України і Кабінетом міністрів у зв'язку із проведенням адміністративної реформи.

З цією метою законом внесено зміни до 79 законодавчих актів України, які регулюють питання діяльності 10 центральних органів виконавчої влади, а саме: Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державного агентства земельних ресурсів, Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства рибного господарства, Державної інспекції сільського господарства, Міністерства соціальної політики, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, Пенсійного фонду, Державної інспекції з питань праці.

Автором цих трьох законопроектів є народний депутат України, представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Усі ці закони ухвалювалися в редакції першого читання, оскільки не були підготовлені порівняльні таблиці до другого читання. У першому читанні їх ухвалили 5 червня 2012 року.