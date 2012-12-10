Кондитерська група «КОНТІ» відкриває представництво в Латвії

Кондитерська група «КОНТІ» 7 грудня ухвалила рішення про відкриття офіційного представництва «Виробниче об'єднання «КОНТІ» у Латвії. Про це йдеться на сайті компанії.

Відзначається, що представництво «КОНТІ» у Латвії буде виконувати виключно презентативні функції в цій країні та інших країнах Європейського Союзу без права комерційної діяльності.

Серед цілей створення представництва - збільшення обсягів відвантаження продукції і підвищення якості дистрибуції компанії в країнах Прибалтики, а також підготовка до виходу на нові європейські ринки.

У 2011 році «КОНТІ» реалізувала продукції на 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Група «КОНТІ» заснована в 1997 році. До складу групи входять АТ «ВО «КОНТІ» і ЗАТ «КОНТІ-РУС». Виробничі активи групи: Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики - в Україні і дві кондитерські фабрики в м.Курськ - у Росії.

Основні ТМ групи «КОНТІ»: AMOUR (шоколад у ригелях Dolci і шоколадна плитка AMOUR, шоколадні цукерки EsfeRo, горіхи в шоколаді AMOUR), Bonjour, а також «Супер-Контік», «Беліссімо», «Мелодика», «Мамулін торт», BisKonti, «Джек», «КонтіТофіта» і «Золота Лілія».