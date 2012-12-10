Менеджер Kernel продав акції компанії на Варшавській біржі на 1,8 млн дол.

Варшава. Співробітник одного з найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel наприкінці листопада - на початку грудня поточного року продав 83,319 тис. акцій компанії, або близько 0,1% акціонерного капіталу, на суму близько 1,8 млн дол.

Згідно з повідомленням компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, де її папери котируються з листопада 2007 року, середня ціна продажу становила 69,59 злотого за штуку (1 USD = 3,2 PLN).

Співробітник компанії, що має доступ до конфіденційної інформації, продав свої папери через фірму Crouston Investments Limited, що належить йому, у період з 30 листопада до 5 грудня.

Папери Kernel Holding, яка є найбільшою українською компанією на польському фондовому ринку, наприкінці торгів п'ятниці коштували 66 злотих, що майже на 3% дешевше, ніж тижнем раніше.

На початку сьогоднішніх торгів акції компанії подорожчали на більш ніж 1%.

Польська газета Parkiet, що спеціалізується на інформації про фондовий ринок, відзначала минулого тижня, що курс Kernel вибився за межі середньострокової консолідації, піднявшись 3 грудня вище 71,1 злотого.

Аналітики брокерської компанії польського банку BPH називали новою верхньою межею вартості акцій української компанії 74,95 злоті, а "точкою підтримки" - 68,95 злотих.

Польські аналітики в останніх оприлюднених в останні три місяці рекомендаціях оцінювали вартість паперів Kernel у межах від 67,40 до 71,30 злотого за штуку.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі, що закінчився 30 вересня 2013 фінансового року Kernel збільшив чистий прибуток на 11,9% - до 36,8 млн дол. на тлі зростання виручки більш ніж на третину - до 517,8 млн дол.

Чистий прибуток Kernel за цей період виявився нижчим від консенсус-прогнозу польських аналітиків, що чекали в середньому 39,4 млн дол., але виручка виявилася вище прогнозованих 512,7 млн дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів.

Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродукції, експорту через належні їй термінали на Чорному морі, а також займається виробництвом бутильованої рослинної олії і цукру.

Kernel планує в поточному фінансовому році збільшити чистий прибуток на 4% - до 215 млн дол., виручку - до 2,4 млрд дол. з 2,157 млрд дол., а прибуток EBIDTA - до 350 із 322 млн дол.