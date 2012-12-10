Україна хоче продавати Індії більше зерна, Індія Україні - м'ясо буйвола

Нью-Делі. Україна хоче продавати більше зерна до Індії, а Індія зацікавлена в експорті до України м’яса буйвола.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк сьогодні в Нью-Делі (Індія).

Він зауважив, що сьогодні 35% усього торговельного балансу між Україною та Індією становить аграрний сектор. «Ми цього року наростили експорт до Індії на 45%, у порівнянні з минулим роком, тобто ми подвоїли. І торгівельний баланс за аграрним сектором у 2012 році становить 1 млрд 400 млн доларів», - сказав міністр.

Він нагадав, що в основному Україна експортує соняшникову олію, соняшникове насіння і починає експортувати зернові.

«У невеликому обсязі, але починаємо експортувати», - сказав М.Присяжнюк. Він висловив сподівання на збільшення експорту зернових до Індії, хоча і зауважив, що, враховуючи специфіку ринку, сподіватись на кардинальне збільшення в найближчі роки неможна. «Але на те, що він буде поступово збільшуватись, ми сподіваємось і переконані», - сказав міністр.

Він зауважив, що торговельні кола Індії зацікавлені, щоб їхня продукція також йшла на український ринок і одне з важливих питань – це питання розгляду можливості постачання на український ринок м’яса буйвола. «Це питання складне, ми вивчаємо це питання, починаючи з 2000 року», - сказав М.Присяжнюк, зауваживши, що рішення ухвалять лише після ретельної перевірки, наскільки ця продукція відповідає міжнародним стандартам якості, а також після звіту Міжнародного епідеміологічного бюро щодо безпечності регіону, з якого пропонується постачати м’ясо, стосовно епідзахворювань.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української аграрної конфедерації, у грудні 2012 року з України може бути експортовано близько 2 млн тонн зерна. Станом на 4 грудня з України було експортовано 12,2 млн тонн зерна, зокрема 5,6 млн тонн пшениці, 4,6 млн тонн кукурудзи, 1,8 млн тонн ячменю.

Міністерство аграрної політики та продовольства очікує, що загалом експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме 21-22 млн тонн.