Astarta планує збільшити виробництво цукру в 2016 році до 600 тис. тонн

Варшава. Найбільший в Україні виробник цукру - агропромисловий холдинг Astarta планує збільшити його виробництво у 2016 році до 600 тис. тонн з 370 тис. тонн у минулому році, домігшись збільшення своєї частки на українському ринку до 25-30% з 16% в 2011 році.

Про це сказано в презентації компанії, якою володіє агентство УНІАН.

Astarta у підготовленому для інвесторів документі зазначає, що в 2016 фінансовому році планує також збільшити площу оброблюваних земель до 400 тис. з 245 тис. га, збільшити збір урожаю цукрових буряків до 4 млн з 2,1 млн, а також зернових та олійних культур - до 1,5 млн тонн з 660 тис. у минулому році.

Компанія, яка отримує близько половини виручки за рахунок продажу цукру, планує у найближчі чотири роки забезпечувати себе сировиною для його виробництва на 90% з 74% за підсумками минулого року.

Серед стратегічних планів Astarta також подвоєння потужностей зі зберігання зернових до 800 тис. тонн, і більш ніж двократне зростання виробництва молока - до 150 тис. тонн.

Компанія, яка дебютувала на Варшавській фондовій біржі у 2006 році, відзначила, що перевиконала мету свого п'ятирічного плану, оприлюдненого під час IPO.

Компанія, зокрема, планувала збільшити земельний банк до 2011 року до 210 тис. з 90 тис. га, збільшити збори врожаю цукрових буряків до 1,5 млн. з 573 тис. тонн, а зернових та олійних культур до 270 з 131 тис. тонн, а виробництва цукру повинно було зрости до 280 тис. тонн з 160 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Astarta за перші три квартали 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року знизила чистий прибуток 10% +- до 84,002 млн євро на тлі зростання виручки на 26% - до 235 млн євро.

Довідка УНІАН. Заснована в 1993 році Astartа володіє 8 цукровими заводами, здатними виробляти близько 400 тис. тонн цукру в рік, а також займається рослинництвом і тваринництвом. У минулому році «цукровий сегмент» забезпечив їй 49% виручки і 51% EBIDTA на тлі 43% і 39% від рослинництва і 7-10% від тваринництва.

Капіталізація компанії, яка оцінює свої активи на кінець вересня 2012 року в 670,65 млн євро, на закритті Варшавського фондового ринку минулої п'ятниці, 7 грудня, становила близько 350 млн євро. Загальний борг компанії на кінець третього кварталу поточного року становив 212,5 млн євро, майже 90% з якого був номінований у валюті.

За останніми даними 36,99% акцій компанії належать її гендиректору Віктору Іванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - голові Ради директорів Валерію Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.