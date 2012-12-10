«Нібулон» залучає синдикований кредит на 125 млн дол.

Один з найбільших агропромислових холдингів України «Нібулон» залучає синдикований кредит на суму 125 мільйонів доларів від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та інших комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в понеділок заявили директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек і генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

«Сьогодні ми підписали кредит на 125 мільйонів доларів. 30 мільйонів фінансуватиме сам ЄБРР», - заявив А. Куусвек.

За його словами, решта коштів будуть залученіі за рахунок комерційних банків, у тому числі банку «ЮніКредит» і ING Банку. Термін кредитування - 3 роки.

За словами генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського, кошти будуть спрямовані на поповнення оборотного капіталу і «впорядкування кредитних ресурсів».

Нагадаємо, раніше ЄБРР аналізував надання кредиту «Нібулону» в розмірі 200 мільйонів доларів.

За словами А. Куусвека, сума кредитування була зменшена через політичні та економічні ризики України, а також зниження кредитного рейтингу України.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований в 1991 році і є одним з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тисяч гектарів землі.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна в обсязі до 420 тисяч тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тисячі тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролюється українським бізнесменом Олексієм Вадатурським.